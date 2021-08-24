Предприятия Тюменской области получили кредиты на 503 млрд рублей в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
В частности, субъекты малого и среднего предпринимательства из их числа получили 86 млрд рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выданных кредитов вырос на 46%, уточнили в отделении по Тюменской области Уральского главного управления Банка России.
«В этом году на фоне повышения экономической активности предприятий спрос на кредиты восстановился, в том числе за счёт реализуемых на Ямале масштабных инвестиционных проектов в газодобывающей отрасли. Кроме того, расширению кредитования способствовало удешевление заёмных средств: средние процентные ставки по кредитам бизнесу за год снизились почти на два процентных пункта», — объяснил управляющий отделением Банка России по области Сергей Попов.
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