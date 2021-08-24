Предприятия Тюменской области получили кредиты на 503 млрд рублей в 2021 году

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Кредиты на 503 млрд рублей получили предприятия и организации нефинансового сектора Тюменской области, Югры и Ямала в первом полугодии текущего года.
Предприятия Тюменской области получили кредиты на 503 млрд рублей в 2021 году
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В частности, субъекты малого и среднего предпринимательства из их числа получили 86 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выданных кредитов вырос на 46%, уточнили в отделении по Тюменской области Уральского главного управления Банка России.

«В этом году на фоне повышения экономической активности предприятий спрос на кредиты восстановился, в том числе за счёт реализуемых на Ямале масштабных инвестиционных проектов в газодобывающей отрасли. Кроме того, расширению кредитования способствовало удешевление заёмных средств: средние процентные ставки по кредитам бизнесу за год снизились почти на два процентных пункта», — объяснил управляющий отделением Банка России по области Сергей Попов.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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