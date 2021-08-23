В ЦБ заявили об упрощении процедуры оспаривания операций с быстрыми платежами

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В пресс-службе Банка России заявили, что в системе быстрых платежей в августе 2021 года появился механизм взаимодействия между банками, который позволяет вернуть мошеннический или ошибочный платёж.
В ЦБ заявили об упрощении процедуры оспаривания операций с быстрыми платежами
  • © Anton Belitsky / Global Look Press

Об этом сообщает «Российская газета».

«Диспутная система, запущенная в августе этого года, даёт возможность банкам взаимодействовать между собой по стандартным процедурам для урегулирования споров по операциям клиентов в СБП, а также сократить сроки рассмотрения таких споров», — отметили в ЦБ.

В Национальной системе платёжных карт пояснили, что в августе началась опытно-промышленная эксплуатация диспутной системы СБП. К настоящему времени к ней подключились более 130 банков-участников.

«Диспутный процесс в СБП предоставляет банкам-участникам удобный канал коммуникации, в котором они могут напрямую адресовать запрос второму участнику совершённой в СБП операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования возникшей спорной ситуации», — сообщили в пресс-службе НСПК.

Ранее председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова в беседе с URA.RU рассказала о перспективах использования пластиковых карт в России.

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