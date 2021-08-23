РБК: МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования

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Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) порядка $18 млрд посредством вступившего в силу распределения специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц фонда.
РБК: МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования
  • Reuters

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в общей сложности распределение специальных прав заимствования среди стран — участниц МВФ достигло 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд.

По данным издания, распределение SDR вступило с силу 23 августа.

Выделение этих средств, как ожидается, поможет странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов.

Ранее МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов на сумму $650 млрд для помощи в восстановлении экономики от последствий пандемии коронавируса.

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