Аналитик Голубовский спрогнозировал рост биткоина
- Reuters
«Он идёт на новый исторический максимум. Тема остаётся растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — цитирует аналитика телеканал «360».
В то же время эксперт посоветовал не спекулировать с биткоином.
«Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят», — пояснил аналитик.
23 августа биткоин впервые с 15 мая 2021 года в ходе торговой сессии превысил отметку $50 тыс.
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