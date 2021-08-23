Аналитик Голубовский спрогнозировал рост биткоина

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Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский выразил мнение, что биткоин стремится к новому историческому максимуму.
Аналитик Голубовский спрогнозировал рост биткоина
  • Reuters

«Он идёт на новый исторический максимум. Тема остаётся растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — цитирует аналитика телеканал «360».

В то же время эксперт посоветовал не спекулировать с биткоином.

«Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят», — пояснил аналитик.

23 августа биткоин впервые с 15 мая 2021 года в ходе торговой сессии превысил отметку $50 тыс.

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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