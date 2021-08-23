Аналитик Бодрова дала прогноз по курсу рубля в сентябре

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Старший аналитик информационно-аналитического агентства Анна Бодрова прокомментировала тренд на укрепление национальной валюты.
Аналитик Бодрова дала прогноз по курсу рубля в сентябре
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт заявила, что укрепление рубля было ответом и на внешний фон, и на активный спрос на риск и дорогую нефть.

«Сейчас ситуация всё же меняется, причём в негативную для национальной валюты сторону. Этот минор рубль легко рассеивает, но при серьёзном внешнем давлении долго сохранять равновесие не получится. Например, есть фактор нефти, которая дешевеет из-за страхов по поводу распространения штамма коронавируса «дельта», — сказала Бодрова, акцентировав внимание на зависимости рубля от нефтяных котировок.

Ещё один риск — это геополитика, считает эксперт.

Так, по мнению специалиста, в сентябре доллар США может двигаться в пределах 73—75 рублей, для евро ориентир на ближайший месяц — 86—88 рублей.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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