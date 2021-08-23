Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 августа

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 23 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,90%, составив $63,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре также увеличились на 1,90% — до $66,42 за баррель.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что основное влияние на нефтяной рынок до сих пор оказывает пандемия.