Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 августа
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Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,90%, составив $63,32 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре также увеличились на 1,90% — до $66,42 за баррель.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что основное влияние на нефтяной рынок до сих пор оказывает пандемия.