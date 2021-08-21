Аналитик высказался о новых санкциях США против «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что США включили две российские компании и два судна в обновлённые чёрные списки в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Аналитик высказался о новых санкциях США против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«По сути, включение судов и собственников этих судов в чёрные списки происходит автоматически. Это происходит регулярно, мы это видим довольно давно... Попадание в этот чёрный список означает, что если есть счета в американских банках — они блокируются, если есть недвижимость, собственность в США — она тоже блокируется, закрывается въезд в США собственникам компаний и блокируются все транзакции в долларах», — объяснил Юшков.

По его словам, суда, их собственники, а также экипажи кораблей, работающие на строительстве газопровода, зарегистрированы в России, поэтому на них данные ограничения не особо сильно влияют.

«Попали в чёрный список и дальше продолжили строить... Постепенно американцы включают суда в чёрные списки, но это не влияет на работу этих судов», — заявил эксперт.

По его словам, со стороны США можно ожидать дальнейшее давления на ЕС, чтобы «Газпрому» не дали загрузить газопровод на полную мощность.

Ранее сообщалось, что США включили две российские компании и два судна в обновлённые чёрные списки в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

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