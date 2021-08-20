Объёмы кредитования малого бизнеса в Удмуртии выросли на 30% в первом полугодии

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Объёмы кредитования малого и среднего предпринимательства в Удмуртии выросли на 30% в первые шесть месяцев 2021 года.
Объёмы кредитования малого бизнеса в Удмуртии выросли на 30% в первом полугодии
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на отделение Национального банка по региону Волго-Вятского Главного управления Банка России.

За полгода объём кредитов составил 38,2 млрд рублей, что на 8,8 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

На 1 июля портфель кредитов МСП достиг 46,2 млрд рублей.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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