В Тюмени открылся «Слёт успешных предпринимателей»

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В Тюмени начал работу IX Международный форум «Слёт успешных предпринимателей».
В Тюмени открылся «Слёт успешных предпринимателей»
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Форум открыл инвестиционный завтрак «Доверие — главный фактор международной кооперации» с участием полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора.

В 2022 году все шесть регионов округа должны войти в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, подчеркнул Якушев.

По его словам, это необходимо для более качественной работы с бизнесом.

Как ранее сообщали «Известия», Восточный экономический форум пройдёт в 2021 году в гибридном формате.

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