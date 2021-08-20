В Тюмени открылся «Слёт успешных предпринимателей»

В Тюмени начал работу IX Международный форум «Слёт успешных предпринимателей».

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Форум открыл инвестиционный завтрак «Доверие — главный фактор международной кооперации» с участием полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора.

В 2022 году все шесть регионов округа должны войти в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, подчеркнул Якушев.

По его словам, это необходимо для более качественной работы с бизнесом.

Как ранее сообщали «Известия», Восточный экономический форум пройдёт в 2021 году в гибридном формате.