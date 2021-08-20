В Тюмени открылся «Слёт успешных предпринимателей»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Форум открыл инвестиционный завтрак «Доверие — главный фактор международной кооперации» с участием полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора.
В 2022 году все шесть регионов округа должны войти в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, подчеркнул Якушев.
По его словам, это необходимо для более качественной работы с бизнесом.
Как ранее сообщали «Известия», Восточный экономический форум пройдёт в 2021 году в гибридном формате.