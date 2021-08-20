Предпринимателям Москвы одобрили более 1 млрд рублей в 2021 году в виде грантов

Предпринимателям столицы с начала этого года одобрили 1 млрд 53 млн рублей в виде субсидий и грантов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Продолжается приём заявок... на предоставление субсидий для франчайзи, владельцев гостиниц, социальных предприятий, компаний из списка приоритетных отраслей, экспортёров, а также резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера», — сказал глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, уточнив, что соответствующую заявку можно подать до 20 августа.

Как отмечается, отраслевые комиссии с начала этого года приняли решение по 973 обращениям от предпринимателей.

Только на последних заседаниях было одобрено 195 заявок на сумму более 272 млн рублей.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.