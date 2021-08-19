Цена нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 21 мая

Короткая ссылка
Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала ниже $66 за баррель впервые с 21 мая.
Цена нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 21 мая
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в октябре снизилась на 3,36% — до $65,96.

Согласно данным на 12:28 мск, цена фьючерса нефти WTI с поставкой в сентябре составляет $62,93.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемийному уровню объёмов добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить