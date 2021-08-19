Цена нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 21 мая

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала ниже $66 за баррель впервые с 21 мая.

Как передаёт ТАСС, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в октябре снизилась на 3,36% — до $65,96.

Согласно данным на 12:28 мск, цена фьючерса нефти WTI с поставкой в сентябре составляет $62,93.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемийному уровню объёмов добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.