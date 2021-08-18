Цена нефти WTI опустилась ниже $65

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $65 за баррель впервые с 24 мая.

По данным на 22:44, цена cентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 2,52%, составив $64,91 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.