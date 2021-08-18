Товарооборот Татарстана и Казахстана превысил $630 млн в 2020 году

Товарооборот Татарстана и Казахстана по итогам 2020 года превысил $630 млн.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Вместе с этим отмечается, что товарооборот России и Казахстана вышел на допандемийные показатели. В первом полугодии он вырос на 34% и достиг $13 млрд.

Ранее НСН сообщала, что экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.