Товарооборот Татарстана и Казахстана превысил $630 млн в 2020 году
- ©пресс-служба президента РТ
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Вместе с этим отмечается, что товарооборот России и Казахстана вышел на допандемийные показатели. В первом полугодии он вырос на 34% и достиг $13 млрд.
Ранее НСН сообщала, что экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.