Аналитик прокомментировала снижение курса евро до 86 рублей

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT снижение курса евро во время торгов на Московской бирже до 86 рублей.

«Снижение курса евро сейчас связано с тем, что в момент начали повышаться цены на нефть. Если вчера они проваливались ближе к $68 за баррель, то сегодня с утра идёт коррекция вверх. Кроме того, сейчас доллар США менее стабилен, чем был в предыдущие недели. Это связано с тем, что вчера вышли очень слабые данные по розничным продажам за июль и этим шансом укрепиться воспользовались другие мировые валюты. В частности, и евро по отношению к доллару на сегодняшних торгах немного подрастает», — рассказала Мильчакова.

Кроме того, по словам эксперта, наблюдаются попытки укрепления курса рубля по отношению к евро, а доллар по отношению к рублю также снижается.

«В ближайшие дни мы ожидаем, что курс евро будет колебаться в рамках 86—87 рублей, курс доллара — в пределах 73—74 рублей. Уже в сентябре мы прогнозируем более широкий коридор по евро — в частности, 86—89 рублей. По доллару возможны несколько иные колебания — 72—75 рублей», — заявила она.

Ранее стало известно, что курс евро во время торгов на Московской бирже снизился до 86 рублей. Курс доллара составил 73,38 рубля.