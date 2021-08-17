Банки выдали 1,3 млн кредиток в России в июле

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Банки выдали 1,3 млн кредитных карт в России в июле 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выдачи увеличились на 45%, по сравнению с июнем 2021-го — на 4%.
Банки выдали 1,3 млн кредиток в России в июле
  • AFP

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Объединённое кредитное бюро.

По подсчётам экспертов, за январь — июль россияне оформили 8,3 млн кредиток, что на 34% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Наибольший рост выдач отмечен в Омской области (+10% к июню), а также в Удмуртии, Оренбургской и Саратовской областях — по +7%.

В Москве выдачи выросли на 2%, в Санкт-Петербурге зафиксирована нулевая динамика.

Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.

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