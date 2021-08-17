Банки выдали 1,3 млн кредиток в России в июле
- AFP
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Объединённое кредитное бюро.
По подсчётам экспертов, за январь — июль россияне оформили 8,3 млн кредиток, что на 34% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.
Наибольший рост выдач отмечен в Омской области (+10% к июню), а также в Удмуртии, Оренбургской и Саратовской областях — по +7%.
В Москве выдачи выросли на 2%, в Санкт-Петербурге зафиксирована нулевая динамика.
Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.