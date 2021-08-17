Представители банковского сообщества рассказали о перспективах использования пластиковых карт

Председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова рассказала о перспективах использования пластиковых карт в России.

«Сейчас финансовым рынкам предписано уделять много внимания финансовой грамотности населения, то есть подготовке своих клиентов. Чтобы не только инвесторы, но и заёмщики были обученные. Вот когда мы придём к тому, что у нас в стране будет высокий уровень финансовой грамотности населения, тогда, вероятно, и можно будет отказаться от физических карт», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её мнению, в ближайшем будущем не стоит ждать отказа банков от пластика.

Со своей стороны, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что финорганизации уже постепенно сокращают объёмы физических карт благодаря системе современных технологий электронных платежей.

«Экологам нужно заботиться о более серьёзных вещах, которые сейчас непосредственно влияют на наше здоровье. А от пластиковых карт мы уйдём естественным образом в ходе прогресса», — сказал он.

Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.