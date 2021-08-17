Аналитик прокомментировала рост вложений России в государственные ценные бумаги США

Короткая ссылка
Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала рост вложений России в государственные ценные бумаги США.
Аналитик прокомментировала рост вложений России в государственные ценные бумаги США
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в некоторых случаях американские госбумаги демонстрируют отличную доходность, чем могут увеличить результативность управления российскими резервами.

«Это просто финансовый инструмент, здесь нет политического смысла. Ровно так же Россия меняет — в зависимости от конъюнктуры — параметры инвестирования в альтернативные валюты или, например, в драгметаллы», — пояснила эксперт.

По её словам, чем шире линейка активов, способных приносить доходность, и чем гибче подход к этому, тем лучше.

Ранее из обнародованной Минфином США статистики стало известно, что Россия увеличила вложения в американские госбумаги с $3,805 млрд в мае до $4,006 млрд в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить