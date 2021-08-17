Аналитик прокомментировала рост вложений России в государственные ценные бумаги США

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала рост вложений России в государственные ценные бумаги США.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в некоторых случаях американские госбумаги демонстрируют отличную доходность, чем могут увеличить результативность управления российскими резервами.

«Это просто финансовый инструмент, здесь нет политического смысла. Ровно так же Россия меняет — в зависимости от конъюнктуры — параметры инвестирования в альтернативные валюты или, например, в драгметаллы», — пояснила эксперт.

По её словам, чем шире линейка активов, способных приносить доходность, и чем гибче подход к этому, тем лучше.

Ранее из обнародованной Минфином США статистики стало известно, что Россия увеличила вложения в американские госбумаги с $3,805 млрд в мае до $4,006 млрд в июне.