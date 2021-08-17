Аналитик дал прогноз курса рубля на август — сентябрь

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз курса рубля на август — сентябрь.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что особых проблем российская валюта не испытает. Поддержку окажут по-прежнему высокие цены на нефть и металлы.

«Более вероятным сценарием остаются сглаженные и, как правило, неторопливые колебания курса доллара всё-таки в пределах уже привычных 73—75,5 рубля, а евро — в чуть более широком, но тоже давно знакомом всем нам коридоре 85—88,5 рубля», — сказал эксперт.

По его словам, такими настроения в российской валюте могут остаться не только в сентябре, но и до конца осени.

Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Newinform оценил перспективы глобального отказа от доллара.