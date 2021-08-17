Аналитик дал прогноз курса рубля на август — сентябрь

Короткая ссылка
Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз курса рубля на август — сентябрь.
Аналитик дал прогноз курса рубля на август — сентябрь
  • Reuters

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что особых проблем российская валюта не испытает. Поддержку окажут по-прежнему высокие цены на нефть и металлы.

«Более вероятным сценарием остаются сглаженные и, как правило, неторопливые колебания курса доллара всё-таки в пределах уже привычных 73—75,5 рубля, а евро — в чуть более широком, но тоже давно знакомом всем нам коридоре 85—88,5 рубля», — сказал эксперт.

По его словам, такими настроения в российской валюте могут остаться не только в сентябре, но и до конца осени.

Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Newinform оценил перспективы глобального отказа от доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить