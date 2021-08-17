Аналитик назвал факторы, влияющие на курс рубля

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков назвал факторы, влияющие на курс рубля.

«Курс рубля сейчас под влиянием нескольких факторов. Во многом динамика определяется ценами на основные экспортные товары страны — в первую очередь нефть и газ, с поправкой на бюджетное правило», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, поддержку могут оказывать и особенности летнего отпускного сезона: минимум зарубежных поездок ограничивает спрос на валюту со стороны россиян.

Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Newinform оценил перспективы глобального отказа от доллара.