Экономист прокомментировал динамику курса рубля в августе

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса рубля в августе.
Экономист прокомментировал динамику курса рубля в августе
  • РИА Новости

«Мы ещё в конце июля прогнозировали, что в этом году август вряд ли оправдает звание проблемного для рубля месяца. Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, находящиеся на докризисных уровнях», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, положительное влияние оказывает и быстрое ужесточение монетарной политики Банка России, которое наблюдалось в предыдущие месяцы.

Иностранных инвесторов привлекает и увеличение доходности по ОФЗ, отметил Бабин.

Как считает эксперт, дополнительную поддержку рублю оказывает то, что за последние недели вырос спрос на российские акции со стороны нерезидентов.

Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Newinform оценил перспективы глобального отказа от доллара.

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