Экономист прокомментировал динамику курса рубля в августе
- РИА Новости
«Мы ещё в конце июля прогнозировали, что в этом году август вряд ли оправдает звание проблемного для рубля месяца. Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, находящиеся на докризисных уровнях», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, положительное влияние оказывает и быстрое ужесточение монетарной политики Банка России, которое наблюдалось в предыдущие месяцы.
Иностранных инвесторов привлекает и увеличение доходности по ОФЗ, отметил Бабин.
Как считает эксперт, дополнительную поддержку рублю оказывает то, что за последние недели вырос спрос на российские акции со стороны нерезидентов.
Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Newinform оценил перспективы глобального отказа от доллара.