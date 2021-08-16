Обороты фитнес-центров Москвы превысили показатели июля 2019 года на 17,6%

Обороты фитнес-центров Москвы в июле 2021 года превысили показатели июля 2019-го на 17,6%.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«Интерес москвичей к спорту, спортивным товарам и здоровому образу жизни растёт, особенно это заметно в летние месяцы. За июль 2021 года оборот фитнес-центров Москвы составил 806 млн рублей, увеличившись на 5,6% к июню, а в сравнении с июлем 2020 года рост составил 40,3%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за первые шесть месяцев 2021-го оборот достиг 5,48 млрд рублей, что на 92,5% превысило показатель аналогичного периода 2020 года и на 24,7% — 2019-го.

В 2020 году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, фитнес-клубы не работали с конца марта до конца июня. Отрасль одной из первых начала вводить новые форматы работы, например перевела тренировки в онлайн-режим.

«Принятые меры позволили фитнес-центрам сохранить основную клиентскую базу и привлечь новых посетителей после того, как ограничения были сняты. Пик продаж в прошлом году пришёлся на сентябрь, когда оборот отрасли составил 718 млн рублей», — рассказал глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он добавил, что в традиционные месяцы скидочных акций — в ноябре и декабре — обороты выросли до 827 млн и 838 млн рублей соответственно.

Как ранее сообщала газета «Известия», спрос на занятия спортом и танцами в первые шесть месяцев 2021 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и в три раза по сравнению с 2019-м, заявили в пресс-службе «Авито».