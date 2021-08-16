Экономист Масленников оценил перспективы глобального отказа от доллара

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Экономист и политолог Никита Масленников оценил перспективы глобального отказа от доллара.
Экономист Масленников оценил перспективы глобального отказа от доллара
  • Reuters

В беседе с Newinform он заявил, что мировая валютная система движется в сторону полицентричности, то есть американская валюта останется одной из главных резервных валют, но с ней будут конкурировать другие.

«Это процесс долгий, сложный — он связан с устоявшейся логикой функционирования многих финансовых и товарных рынков, рынков нефти и золота. Даже если вы продаёте нефть или газ в Европу за евро, то функцию меры стоимости в конечном счёте всё равно выполняет доллар. На мировом валютном рынке на операции с долларом приходится 85% всех сделок», — пояснил он.

Как отметил Масленников, многие страны уже думают о том, чтобы размещать госдолг в других валютах.

«У доллара есть масса функций, которые он уверенно выполняет в мировой валютной и финансовой системе, — та же мера стоимости, от которой никуда не деться. Поэтому через четыре-пять лет, когда появятся цифровые национальные валюты и начнут активно внедряться в мировой платёжный оборот, уже можно будет о чём-то говорить», — сказал эксперт.

Он добавил, что реальные действия по торговле в нацвалютах, отказ от размещения американских ценных бумаг и активов — это проявления неких общих трендов развития мировой валютной системы.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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