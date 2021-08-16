Экономист рассказал о перспективах доллара как мировой резервной валюты

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Экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода рассказал о перспективах доллара как мировой резервной валюты.
Экономист рассказал о перспективах доллара как мировой резервной валюты
  • Reuters

«Доллар как минимум лет десять будет оставаться ключевой мировой резервной валютой. Однако влияние инфляции в США будет накладывать негативный отпечаток на его покупательную способность», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, покупательная способность американской валюты уже к началу 2022 года существенно просядет.

«Доллар США сейчас выбрал очень тревожный путь. Инфляция растёт, необеспеченные деньги печатаются триллионами. Одновременно они разгоняют и мировую экономику», — считает Лобода.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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