Число мошеннических спекуляций на фондовом рынке возросло
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Сами участники торгов объясняют активизацию мошенников в указанном сегменте модой на инвестиции и, как следствие, возможностью нажиться на неопытности новичков в среде инвесторов.
«Чаще всего мошенники подталкивают физлиц открыть счёт в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. Затем они исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов», — рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов.
Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.