Число мошеннических спекуляций на фондовом рынке возросло

Мошенники стали чаще осуществлять спекуляции в области фондового рынка — это подтвердили на Московской бирже. В компании «Финам» число жалоб клиентов на действия злоумышленников выросло на 20—30%.

Об этом пишут «Известия».

Сами участники торгов объясняют активизацию мошенников в указанном сегменте модой на инвестиции и, как следствие, возможностью нажиться на неопытности новичков в среде инвесторов.

«Чаще всего мошенники подталкивают физлиц открыть счёт в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. Затем они исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов», — рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.