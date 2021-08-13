В Москве рассказали об обороте розничной и мелкооптовой торговли

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Оборот предприятий розничной и мелкооптовой торговли и торговли автотранспортом в Москве в июле 2021 года составил 513,6 млрд рублей, что на 25,1% больше июля 2020-го и на 48,1% больше июля 2019 года.
В Москве рассказали об обороте розничной и мелкооптовой торговли
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Рост этих отраслей в основном был достигнут за счёт сектора непродовольственной торговли, который составил 309 млрд рублей, увеличившись на 39,7% к июлю 2020 года и на 81,1% — к июлю 2019 года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Обороты торговли продовольственными товарами показали рост по сравнению с июлем 2020 года на 14,9%, а с июлем 2019-го — на 2,5%.

Обороты торговли автотранспортом выросли на 2,6 и 31,3% соответственно.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область нарастила оборот розничной торговли.

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