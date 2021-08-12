Выпускники программы развития технологического предпринимательства в Москве привлекли 580 млн рублей инвестиций

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Выпускники программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций.
Выпускники программы развития технологического предпринимательства в Москве привлекли 580 млн рублей инвестиций
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Участниками программы StartHub.Moscow стали 100 компаний, имеющих перспективные технологии в разных сферах. В течение пяти месяцев они развивали свой бизнес при поддержке опытных наставников. Большинство из них смогли увеличить выручку», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, 15 самых успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 850 млн рублей.

Первое место по объёму привлечённых средств занимает платёжная система нового поколения, которая позволяет работать с безналичными, электронными и цифровыми валютами. Ещё один проект — платформа для онлайн-обучения детей робототехнике.

В сентябре начнёт работу второй поток программы StartHub.Moscow.

Ранее НСН сообщала, что на ВДНХ открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства.

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