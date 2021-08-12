Оборот пострадавших от пандемии отраслей экономики Москвы превысил докризисные показатели на 22%

Оборот отраслей, больше всего пострадавших в первую волну пандемии, составил 389,9 млрд рублей в июле, превысив докризисные показатели почти на 22%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Торговые секторы, которые в период первой волны пандемии были включены в перечень пострадавших, в июле 2021 года увеличили оборот на 38% к июлю 2019 года», — отметил Ефимов.

По его словам, в целом отрасли розничной торговли, например торговля авто- и мототранспортом, электроникой, вендинг и другие, довольно быстро адаптировались к изменяющимся условиям работы и продолжают показывать активные темпы восстановления.

«В апреле — мае прошлого года оборот в этих сегментах упал вдвое, однако уже в июле их показатели превысили значения июля 2019 года на 17,8%», — сказал Ефимов.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.