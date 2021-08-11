РБК: в России отмечен рост ставок по депозитам в крупных банках

В августе ставки по депозитам в крупных российских банках начали резко расти и фактически вернулись к уровню, фиксировавшемуся до пандемии коронавируса.

Как пишет РБК, об этом свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG.

Так, на 10 августа индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых.

Это соответствует показателям конца декабря 2019 года.

Ранее главный аналитик ИФК «Солид» Станислав Письменный рассказал о способах вложения денег. В беседе с Nation News он отметил, что из плюсов банковских вкладов стоит отметить только страховые гарантии АСВ на вклады до 1 млн 400 тыс. рублей и необлагаемую подоходным налогом сумму дохода в размере 1 млн рублей. Письменный добавил, что при этом наиболее ликвидными и разнообразными инструментами остаются облигации.

По его словам, в отличие от срочных вкладов в банках, инвестор может в любой момент без потери дохода продать их и получить наличные деньги.