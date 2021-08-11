РБК: в России отмечен рост ставок по депозитам в крупных банках

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В августе ставки по депозитам в крупных российских банках начали резко расти и фактически вернулись к уровню, фиксировавшемуся до пандемии коронавируса.
РБК: в России отмечен рост ставок по депозитам в крупных банках
  • Pixabay

Как пишет РБК, об этом свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG.

Так, на 10 августа индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых.

Это соответствует показателям конца декабря 2019 года.

Ранее главный аналитик ИФК «Солид» Станислав Письменный рассказал о способах вложения денег. В беседе с Nation News он отметил, что из плюсов банковских вкладов стоит отметить только страховые гарантии АСВ на вклады до 1 млн 400 тыс. рублей и необлагаемую подоходным налогом сумму дохода в размере 1 млн рублей. Письменный добавил, что при этом наиболее ликвидными и разнообразными инструментами остаются облигации.

По его словам, в отличие от срочных вкладов в банках, инвестор может в любой момент без потери дохода продать их и получить наличные деньги.

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