В Независимом топливном союзе прокомментировали ситуацию с ценами на бензин
- РИА Новости
В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что снизить цены позволило бы существенное повышение биржевых нормативов.
«Можно просто увеличить нормативы. Более того, это такая регуляторная мера, которая является более долгосрочной. И биржа выступает ключевым звеном ценообразования на рынке», — сказал эксперт.
Кроме того, считает Баженов, можно было бы ввести адресное субсидирование потребителя.
Как полагает эксперт, стоит пересмотреть действующие правила игры и создать рынок по образцу виртуальных хабов, как в Европе.
«То есть создавать внутренний рынок, где цена будет определяться балансом спроса и предложения», — добавил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в беседе с Inforeactor о факторах, влияющих на цены на бензин.