В Независимом топливном союзе прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

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Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
В Независимом топливном союзе прокомментировали ситуацию с ценами на бензин
  • РИА Новости

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что снизить цены позволило бы существенное повышение биржевых нормативов.

«Можно просто увеличить нормативы. Более того, это такая регуляторная мера, которая является более долгосрочной. И биржа выступает ключевым звеном ценообразования на рынке», — сказал эксперт.

Кроме того, считает Баженов, можно было бы ввести адресное субсидирование потребителя.

Как полагает эксперт, стоит пересмотреть действующие правила игры и создать рынок по образцу виртуальных хабов, как в Европе.

«То есть создавать внутренний рынок, где цена будет определяться балансом спроса и предложения», — добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в беседе с Inforeactor о факторах, влияющих на цены на бензин.

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