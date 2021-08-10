Глава Минэкономразвития рассказал о ситуации в российской экономике

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Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о ситуации в российской экономике. Он отметил, что экономика восстанавливается и есть возможности для дальнейшего роста.
Глава Минэкономразвития рассказал о ситуации в российской экономике
  • РИА Новости

«Текущая ситуация такая: с одной стороны, мы видим, что экономика восстанавливается, и несмотря на то, что мы перешагнули предкризисный уровень — уровень IV квартала 2019 года, тем не менее мы видим, что возможности для дальнейшего роста остаются», — цитирует его Интерфакс.

Он отметил, что в ведомстве по итогам июня видят «первые аккуратные признаки», указывающие на то, что «всё-таки восстановительный рост заканчивается».

«Начинает заканчиваться — пока мы ещё будем расти — и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит, — дальнейшие темпы роста», — отметил он.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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