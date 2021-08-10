В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с производством круп в России

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В Минсельхозе сообщили, что в 2021 году производство основных крупяных культур, по прогнозам ведомства, превысит уровень прошлого года.
В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с производством круп в России
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

«Текущие объёмы производства позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — заверили в министерстве.

В частности, для сохранения стабильных цен в этом году на 12,1% увеличились посевные площади под гречихой.

Между тем, по данным Росстата, в этом году произошло резкое сокращение площадей под просо (сырьё для производства пшёнки) — минус 32,6%. Овсом засеяно на 3,9% меньше, чем в прошлом году.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с «Вечерней Москвой» заявил о возможном росте цен на основные продукты.

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