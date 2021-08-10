Мировые цены на нефть растут
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,78%, составив $67,00 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,55% — до $69,42 за баррель.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.