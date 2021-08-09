В Москве сообщили об объёме контрактов государственно-частного партнёрства

Объём контрактов государственно-частного партнёрства в Москве вырос на 88,7 млрд рублей с начала года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Объём ГЧП-контрактов, заключённых столицей с 2013 года по настоящий момент, превышает 1,1 трлн рублей. Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 млрд рублей: мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 млрд рублей, офсетный контракт на 1,1 млрд рублей, а также две концессии на 27,4 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что с начала года в городе подписали 43 контракта жизненного цикла на закупку современного медоборудования с десятилетним сервисом на 22,7 млрд рублей.

Четыре контракта подписаны в рамках обновления транспортной системы, в том числе два — на поставку электробусов на сумму 24,1 млрд рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что более 26 тыс. самозанятых в Крыму заработали 2,8 млрд рублей с 1 июля 2020 года.