Эксперт объяснил, в каких случаях банки могут заблокировать кредиты

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Банковские организации могут заблокировать кредитные средства клиента в случае, если он тратит деньги не на те цели, которые указаны в подписанном договоре, заявил управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Эксперт объяснил, в каких случаях банки могут заблокировать кредиты
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в комментарии URA.RU.

Эксперт призвал россиян ни в коем случае не вводить в заблуждение кредитную организацию, так как это может иметь определённые последствия со стороны банка.

«Он может самостоятельно отследить, на что были направлены средства потребительского кредита. Если банк видит, что вы пользуетесь этими деньгами не целевым образом, он должен заблокировать использование средств не по назначению», — пояснил Сафиулин.

При этом, по словам управляющего фондом, отчитываться банку о покупках не нужно. Это подтвердил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук, профессор Сергей Калашников.

«Это потребует колоссальных административных издержек со стороны банка. Люди часто берут кредит и распыляют его. Вы представьте, какой бумажный оборот нужно обеспечить в этом случае», — утверждает он.

Ранее «Известия» сообщали, что на начало III квартала 2021 года около 43 млн россиян имеют обязательства перед кредитными организациями. Среднегодовой прирост оценивается в 3—5%.

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