Крымские самозанятые заработали 2,8 млрд рублей с июля 2020 года
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«Суммарный объём отчислений по налогу на профессиональные доходы самозанятых лиц в республике превысил 60,9 млн рублей. Средний чек вырос по сравнению с началом года на 500 рублей и составляет 3530 рублей», — сказала Кивико.
По её словам, большинство самозанятых задействованы в сфере пассажирских перевозок.
Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что более 220 тыс. самозанятых зарегистрировались в Московской области, ежегодно это приносит бюджету около 700 млн рублей.