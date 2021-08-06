Крымские самозанятые заработали 2,8 млрд рублей с июля 2020 года

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Более 26 тыс. самозанятых в Крыму заработали 2,8 млрд рублей с 1 июля 2020 года, заявила министр финансов республики Ирина Кивико.
Крымские самозанятые заработали 2,8 млрд рублей с июля 2020 года
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Суммарный объём отчислений по налогу на профессиональные доходы самозанятых лиц в республике превысил 60,9 млн рублей. Средний чек вырос по сравнению с началом года на 500 рублей и составляет 3530 рублей», — сказала Кивико.

По её словам, большинство самозанятых задействованы в сфере пассажирских перевозок.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что более 220 тыс. самозанятых зарегистрировались в Московской области, ежегодно это приносит бюджету около 700 млн рублей.

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