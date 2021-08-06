На конкурс «Вкусы России» представили 33 заявки от Подмосковья

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На национальный конкурс региональных продуктовых брендов «Вкусы России» представили 33 заявки от Московской области.
На конкурс «Вкусы России» представили 33 заявки от Подмосковья
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«Это на восемь заявок больше, чем в прошлом году, когда от Московской области в соревнованиях на лучший продукт участвовало 25 брендов», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Так, в число новых участников от области вошли разнообразные деликатесы и продукты — от звенигородского дубового кофе, помадки из Серпухова и солнечногорского сорбета до королёвского сырного десерта, коломенского берёзового сиропа, раменского мёда, богородского пряника и других.

По словам Воскресенского, регион намерен лидировать в важнейших номинациях — «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие» и «Вкус глубинки».

Ранее телеканал «360» сообщал, что предприятия Московской области произвели около 370 тыс. т молока с начала 2021 года.

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