На конкурс «Вкусы России» представили 33 заявки от Подмосковья

На национальный конкурс региональных продуктовых брендов «Вкусы России» представили 33 заявки от Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«Это на восемь заявок больше, чем в прошлом году, когда от Московской области в соревнованиях на лучший продукт участвовало 25 брендов», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Так, в число новых участников от области вошли разнообразные деликатесы и продукты — от звенигородского дубового кофе, помадки из Серпухова и солнечногорского сорбета до королёвского сырного десерта, коломенского берёзового сиропа, раменского мёда, богородского пряника и других.

По словам Воскресенского, регион намерен лидировать в важнейших номинациях — «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие» и «Вкус глубинки».

Ранее телеканал «360» сообщал, что предприятия Московской области произвели около 370 тыс. т молока с начала 2021 года.