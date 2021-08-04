В коллекторском бюро назвали число имеющих обязательства перед банками россиян

Член Совета НАПКА, управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель заявил, что на начало III квартала 2021 года около 43 млн россиян имеют обязательства перед кредитными организациями. Среднегодовой прирост оценивается в 3—5%.

Об этом сообщает газета «Известия».

Доля просрочки в кредитных портфелях банков находится на одном уровне в течение нескольких месяцев — 4,2%.

Так, самыми востребованными и проблемными названы беззалоговые кредиты — кредитные карты и кредиты наличными. Как пояснил Михмель, на них приходится около 85% от всех выдач.

Со своей стороны, гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков отметил, что на данный момент доля одобрений банковских заявок находится на уровне немногим более 35%.

«В принципе, показатель достиг своего допандемийного значения. Напомним, что в пик режима самоизоляции он не превышал 25—30%. Более того, данный показатель сильно варьируется в зависимости от сегмента кредитования. Например, в ипотеке он может достигать 60%», — сообщил эксперт.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.