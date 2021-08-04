В коллекторском бюро назвали число имеющих обязательства перед банками россиян

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Член Совета НАПКА, управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель заявил, что на начало III квартала 2021 года около 43 млн россиян имеют обязательства перед кредитными организациями. Среднегодовой прирост оценивается в 3—5%.
В коллекторском бюро назвали число имеющих обязательства перед банками россиян
  • © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Доля просрочки в кредитных портфелях банков находится на одном уровне в течение нескольких месяцев — 4,2%.

Так, самыми востребованными и проблемными названы беззалоговые кредиты — кредитные карты и кредиты наличными. Как пояснил Михмель, на них приходится около 85% от всех выдач.

Со своей стороны, гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков отметил, что на данный момент доля одобрений банковских заявок находится на уровне немногим более 35%.

«В принципе, показатель достиг своего допандемийного значения. Напомним, что в пик режима самоизоляции он не превышал 25—30%. Более того, данный показатель сильно варьируется в зависимости от сегмента кредитования. Например, в ипотеке он может достигать 60%», — сообщил эксперт.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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