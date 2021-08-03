Московский портал поставщиков объединил 38 регионов России

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков подписали соглашение об информационном взаимодействии при закупках товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием столичного портала поставщиков.

Об этом сообщает НСН.

Таким образом, в этом сервисе работают уже 38 регионов, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня на портале зарегистрировано более 230 тыс. поставщиков, причём 40% из них — это представители регионов России. Омская область стала 38-м субъектом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объёма на нашей площадке», — сказал он, добавив, что город планирует в дальнейшем расширять географию сотрудничества.

Власти Москвы отмечают продолжающийся рост интереса к закупкам малого объёма через портал поставщиков: только с начала этого года были заключены сделки на сумму 36,5 млрд рублей.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».