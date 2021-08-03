Инвестиционный портал Москвы посетили более 14 млн раз с 2014 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента запуска инвестиционного портала в 2014 году его посетили более 14 млн раз.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Инвестиционный портал Москвы остаётся одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: за семь с половиной лет его посетили более 14 млн раз. Сегодня инвестпортал — ресурс с 30 онлайн-сервисами и ежедневным пользовательским трафиком 8,6 тыс. уникальных пользователей», — отметил заммэра.

По словам Ефимова, с начала 2021 года услугами портала воспользовались более 70 тыс. раз, что в среднем составляет около 340 раз в день.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».