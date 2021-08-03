Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,10%, составив $71,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,10% — до $72,82 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.