Эксперт прокомментировал цены на газ в Европе

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Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал цены на газ в Европе.
Эксперт прокомментировал цены на газ в Европе
  • Reuters

«Цены на газ в Европе растут вслед за ценами на СПГ в Азии. Сентябрьский фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM достиг отметки в $544 за 1 тыс. куб. м. Фьючерс на февраль 2022 года же торгуется на уровне свыше $600», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, ставка европейских покупателей на свободные и доступные объёмы СПГ не оправдала себя — поставки трубопроводного и сжиженного природного газа в Европу снижаются, а вместе с тем снижаются и запасы в европейских хранилищах.

«На наш взгляд, текущее состояние энергетического рынка Евросоюза и «план действий» по достижению климатической нейтральности вошли в некий «когнитивный диссонанс», при котором как профессиональным участникам рынка, так и простому европейскому обывателю надо определяться: активно уходить от углеродного следа или готовиться к отопительному сезону», — сказал Мищенко.

Как добавил эксперт, прошлая зима оказалась рекордной по температурам в Северном полушарии и нет гарантии, что грядущая зима по каким-то причинам будет мягче.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

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