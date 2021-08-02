Налоговые поступления в Севастополе выросли на 15% за шесть месяцев

Налоговые органы Севастополя за шесть месяцев 2021 года собрали в бюджетную систему России 15,2 млрд рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского управления ФНС.

В бюджет субъекта поступило 6,9 млрд рублей, что на 23% выше показателя шести месяцев прошлого года.

Поступления страховых взносов (5,5 млрд рублей) на 10% превышают показатель за аналогичный период 2020-го.

В качестве пользователей специального налогового режима для самозанятых зарегистрировались более 5 тыс. человек. Поступления от этой категории превысили 8 млн рублей.

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