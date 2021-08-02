Налоговые поступления в Севастополе выросли на 15% за шесть месяцев

Короткая ссылка
Налоговые органы Севастополя за шесть месяцев 2021 года собрали в бюджетную систему России 15,2 млрд рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Налоговые поступления в Севастополе выросли на 15% за шесть месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского управления ФНС.

В бюджет субъекта поступило 6,9 млрд рублей, что на 23% выше показателя шести месяцев прошлого года.

Поступления страховых взносов (5,5 млрд рублей) на 10% превышают показатель за аналогичный период 2020-го.

В качестве пользователей специального налогового режима для самозанятых зарегистрировались более 5 тыс. человек. Поступления от этой категории превысили 8 млн рублей.

Ранее Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить