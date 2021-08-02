Налоговые поступления в Севастополе выросли на 15% за шесть месяцев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского управления ФНС.
В бюджет субъекта поступило 6,9 млрд рублей, что на 23% выше показателя шести месяцев прошлого года.
Поступления страховых взносов (5,5 млрд рублей) на 10% превышают показатель за аналогичный период 2020-го.
В качестве пользователей специального налогового режима для самозанятых зарегистрировались более 5 тыс. человек. Поступления от этой категории превысили 8 млн рублей.
Ранее Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.