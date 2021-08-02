Аналитики отметили рост спроса на коммерческую недвижимость на 15%

Спрос на коммерческую недвижимость за год вырос на 15%. Эксперты отмечают, что из-за сильного подорожания жильё стало долго окупаться, а некоторые коммерческие помещения, в частности торговые, наоборот, подешевели до 20%.

Об этом пишут «Известия».

Это обусловлено сложившейся ситуацией на рынке жилья: цены на него, а вместе с ними и сроки окупаемости выросли, а доля ликвидных объектов стала значительно ниже, чем до пандемии, отметил руководитель департамента коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

«На фоне волатильности на фондовом и криптовалютном рынках, а также из-за роста цен на жильё сегмент коммерческой недвижимости действительно стал более привлекательным для частных инвесторов. Граждане, которые ранее приобретали квартиры, сейчас уже не могут получить запланированный уровень доходности. За последний год интерес к коммерческой недвижимости со стороны частных инвесторов вырос на 10—15%», — сказал, в свою очередь, партнёр Colliers Станислав Бибик.

Как уточняется, по итогам 2020 года стоимость квартир в новостройках выросла до 19% (раньше годовое увеличение составляло 5—10%). За первое полугодие 2021-го — ещё на 12—17%.

В то же время средние цены на коммерческие площади сейчас растут медленнее, чем на квартиры. К примеру, торговые помещения на первых этажах в Москве стоят 420 тыс. рублей за квадратный метр.

Год назад аналогичный показатель составлял 402 тыс. рублей, в июле 2019 года — 380 тыс., рассказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.