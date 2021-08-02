За год количество переводов через систему быстрых платежей выросло втрое

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В пресс-службе Банка России сообщили, что в первом полугодии 2021 года количество переводов, совершённых россиянами через систему быстрых платежей (СБП), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросло втрое, а сумма транзакций — в 2,5 раза.
За год количество переводов через систему быстрых платежей выросло втрое
  • Pixabay

Об этом пишет «Российская газета».

По прогнозам регулятора, тренд продолжится, в том числе благодаря новому функционалу системы. Крупнейшие банки (топ-10 по активам) это подтвердили.

Так, не исключено, что в течение ближайших двух-трёх лет СБП станет основным каналом как для переводов, так и для платежей в России.

СБП — это сервис, который позволяет гражданам мгновенно (в режиме 24/7) совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона или платежи по QR-коду себе и другим лицам.

«Для совершения перевода через СБП нужно знать лишь номер телефона получателя. При этом высока доступность сервиса: переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц граждане осуществляют без комиссии. Рост переводов через систему продолжится и дальше благодаря в том числе появлению нового функционала в СБП», — отметили официальные представители регулятора.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.

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