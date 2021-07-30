Глава Минторга Турции рассказал о перспективах товарооборота с Россией

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Турция надеется, что объём товарооборота с Россией по итогам 2021 года превысит $30 млрд. Об этом заявил турецкий министр торговли Мехмет Муш.
Глава Минторга Турции рассказал о перспективах товарооборота с Россией
  • Reuters

По его словам, на фоне пандемии коронавируса в 2020 году товарооборот между странами упал на 10% и оценивается примерно в $20 млрд.

«С другой стороны, в 2021 году в первом полугодии наш товарооборот интенсивно начал развиваться. Прежде всего наш экспорт увеличился на 25%, а импорт из России возрос на 44%. В конце года мы надеемся достичь показателей товарооборота, который превысит $30 млрд. И первые показатели за первое полугодие дают нам такую надежду», — приводит ТАСС заявление Муша на XXI совместном заседании Российско-турецкого делового совета.

Ранее НСН сообщила, что товарооборот между Москвой и Канадой достиг $127,7 млн в I квартале 2021 года.

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