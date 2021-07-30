Финансист рассказала, как не испортить кредитную историю

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Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала, какие проблемы могут возникнуть у заёмщика в случае просрочек с погашением платежей по кредиту.
Финансист рассказала, как не испортить кредитную историю
  • РИА Новости

«Могут возникать проблемы с датой погашения кредита. Многие, например, платят с банковского счёта в другом банке и считают, что достаточно оплатить в обозначенную дату и деньги поступят на счёт банка, где они брали кредит. Но на банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка и можно испортить свою кредитную историю», — сказала специалист в беседе с радио Sputnik.

В случае возникновения проблем с погашением кредитов нужно сразу обратиться в банк с просьбой реструктуризации долга, пересмотра срока и структуры погашения долга, запросить кредитные каникулы или отсрочку выплаты процентов по основному долгу, посоветовала она.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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