Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 30 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 30 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,61%, составив $73,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упали на 0,53% — до $75,65 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.