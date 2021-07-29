Торговыми партнёрами Татарстана в 2020 году стали около 160 стран

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Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что торговыми партнёрами республики в 2020 году стали около 160 стран.
Торговыми партнёрами Татарстана в 2020 году стали около 160 стран
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как заявил Минниханов на пленарной дискуссии, посвящённой деятельности международной системы торговых и промышленных палат, Татарстан готов к самому широкому сотрудничеству с иностранными партнёрами.

По словам президента республики, в Торгово-промышленной палате Татарстана состоят более двух тысяч членов. Во время пандемии структура показала себя как эффективный инструмент поддержки бизнеса.

Дискуссия состоялась в Казани в рамках Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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