Торговыми партнёрами Татарстана в 2020 году стали около 160 стран

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что торговыми партнёрами республики в 2020 году стали около 160 стран.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как заявил Минниханов на пленарной дискуссии, посвящённой деятельности международной системы торговых и промышленных палат, Татарстан готов к самому широкому сотрудничеству с иностранными партнёрами.

По словам президента республики, в Торгово-промышленной палате Татарстана состоят более двух тысяч членов. Во время пандемии структура показала себя как эффективный инструмент поддержки бизнеса.

Дискуссия состоялась в Казани в рамках Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.