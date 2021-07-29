Бюджет Москвы в первом полугодии пополнился на почти 3 млрд рублей благодаря ПСН

Короткая ссылка
Поступления в бюджет Москвы от применения предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН) составили 2,9 млрд рублей за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Бюджет Москвы в первом полугодии пополнился на почти 3 млрд рублей благодаря ПСН
  • РИА Новости

Этот показатель на 22,6% превышает результат аналогичного периода 2020 года, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Ефимова, в прошлом году размер поступлений снизился на фоне ограничений из-за пандемии, а также из-за освобождения некоторых индивидуальных предпринимателей от уплаты налога во II квартале года.

«В первом полугодии текущего года рост налоговых отчислений восстановился и превысил уровень докризисного 2019 года», — отметил заммэра.

Как, в свою очередь, уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, на начало текущего года столичные предприниматели приобрели 89,8 тыс. патентов.

Патентная система налогообложения оказалась наиболее популярной в сфере розничной торговли.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить