Бюджет Москвы в первом полугодии пополнился на почти 3 млрд рублей благодаря ПСН
- РИА Новости
Этот показатель на 22,6% превышает результат аналогичного периода 2020 года, пишет «Вечерняя Москва».
По словам Ефимова, в прошлом году размер поступлений снизился на фоне ограничений из-за пандемии, а также из-за освобождения некоторых индивидуальных предпринимателей от уплаты налога во II квартале года.
«В первом полугодии текущего года рост налоговых отчислений восстановился и превысил уровень докризисного 2019 года», — отметил заммэра.
Как, в свою очередь, уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, на начало текущего года столичные предприниматели приобрели 89,8 тыс. патентов.
Патентная система налогообложения оказалась наиболее популярной в сфере розничной торговли.
Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о мерах поддержки предпринимателей.