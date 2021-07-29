Аналитик спрогнозировала курс рубля в августе

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Ведущий аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева оценила перспективы рубля в августе.
Аналитик спрогнозировала курс рубля в августе
  • РИА Новости

Её мнение публикует «Российская газета».

«Основным фактором, оказывающим поддержку рублю, остаётся ужесточение монетарной политики Банка России. По итогам последнего заседания регулятор впервые за семь лет повысил ключевую ставку сразу на процентный пункт — до 6,5%», — сказала эксперт.

Среди краткосрочных рисков для нацвалюты она отметила предстоящий сезон дивидендных выплат российскими корпорациями. В этой связи в течение последнего летнего месяца вероятны кратковременные просадки курса рубля.

«С учётом всех этих факторов мы ожидаем, что в августе курс USD/RUB будет торговаться преимущественно в диапазоне 72—75 рублей за доллар», — подытожила Зайцева.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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